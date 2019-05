Freizeit : Gerritzens Mühle lädt Pfingsten zum Mühlentag ein

Elten Traditionell ist die Mühle am Pfingstmontag für Besucher geöffnet.

Der Deutsche Mühlentag findet alljährlich am Pfingstmontag, in diesem Jahr am 10. Juni, statt. Auch die Gerritzens Mühle an der Stokkumer Straße öffnet von 11 bis 16 Uhr. „Das hat bei uns Tradition. Bereits seit Jahrzehnten feiern wir am Pfingstmontag ein Mühlenfest“, sagt Touristikchefin Manon Loock-Braun. Veranstalter ist die Wirtschaftsförderung Emmerich.