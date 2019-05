Pflegeserie von Rheinischer Post und St.-Clemens-Hospital : Ein Rundum-Paket für ältere Patienten

Kreis Kleve In der Geriatrie des St.-Clemens-Hospitals in Geldern bleiben die Patienten länger als auf den meisten anderen Stationen – und brauchen darum eine besondere Behandlung des Pflegepersonals. Für alle Senioren arbeiten sie eine individuelle Therapie aus.

Verena Kensbock (veke) ist Redakteurin in Geldern am Niederrhein.

Etwa 15 Tage bleiben die älteren Damen und Herren im Krankenhaus zur Behandlung, die Ärzte stellen für jeden Patienten einen Therapieplan auf. Kann der Patient nach Hause, muss er in Reha? Was ist die beste Vorgehensweise bei Morbus Parkinson, nach einem Oberschenkelhalsbruch? Brauchen die Patienten einen Logopäden, eine Ernährungsberatung? Viele ältere Menschen seien unterernährt, sagt Anja Korthauer, müssten Ergänzungsmittel, Vitaminpräparate oder hochkalorische Trinknahrung bekommen. In wöchentlichen Besprechungen entscheiden die Ärzte und das Pflegeteam, wie es mit den Patienten weitergeht.