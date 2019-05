Europawahl : Weil Europa den Klevern wichtig ist

Kreis Kleve Wenn die Wahllokale am Sonntag um acht Uhr öffnen, haben 227.216 Bürger im Kreis Kleve die Chance, die Zusammensetzung des künftigen Europäischen Parlaments mitzubestimmen. Hoffnung auf gute Wahlbeteiligung.

Nicht nur die 40.000 Neuwähler ab 18 Jahren in Kleve, sondern kreisweit 227.216 Männer und Frauen (sowie Diverse...) sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Laut Klever Kreisverwaltung hat sich damit seit der letzten Abfrage im Jahr 2014 die Anzahl der Wahlberechtigten leicht erhöht, genau gesagt um 132. Zum ersten Mal dürfen 6,4 Prozent dieser Bürger an die Urnen gehen, das sind 14.613 junge Leute. Prozentual die meisten Jungwähler leben übrigens in Kranenburg (7,22 Prozent), die wenigsten in Rheurdt (5,1 Prozent). Alle Parteien haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten und in Abhängigkeit von ihrem jeweiligen Engagement im Vorfeld für Europa geworben. Auch im Kreis Kleve war Prominenz unterwegs, zuletzt noch Martin Schulz, der frühere Präsident des EU-Parlaments, der einer Einladung seiner SPD nach Geldern folgte. Der Spitzenkandidat der Grünen, Sven Giegold, war in Kleve, CDU-Anhänger mussten bis Düsseldorf fahren, wenn sie Manfred Weber erleben wollten. Der Spitzenkandidat der CDU, selbst CSU-Mann, ist ja sogar die Nummer 1 der europäischen Volkspartei. Seine deutsche Gegenspielerin von der SPD, Katarina Barley, war immerhin in Wesel zu sehen.