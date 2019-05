Brauchtum : Feldmarker feiern drei Tage

Rees Vom 1. bis zum 3. Juni begehen die Bürgerschützen ihr großes Fest.

Am Samstag, 1. Juni, treten die Schützen um 15.30 Uhr auf dem Festplatz an der Bergswicker Straße zum Abholen des amtierenden Königspaares an. Nach der Ehrung der Gefallenen der beiden Weltkriege sowie der verstorbenen Schützenschwestern und –brüder am Ehrenmal gilt es, den ersten Schützenkönig 2019 zu ermitteln. Ab 18.15 Uhr findet das Preis- und Königsschießen der Jungschützen statt. Um 20 Uhr startet der gemeinsame Schützenball.

Am Sonntag, 2. Juni, wird gemeinsam mit Alt und Jung gefeiert. Beim Kinderschützenfest, das der 2. Zug ab 14 Uhr veranstaltet, stehen Spiele, Popcorn, Pommes, Getränke und Eis auf dem Programm – alles kostenlos für alle anwesenden Kinder, auch wenn sie nicht Mitglied im Verein sind. Es wird auch das neue Kinderkönigspaar ermittelt, welches dann Luca Jansen und Nele Fischdick ablösen wird. Nach einem Fassbieranstich mit Freibier eröffnet um 15 Uhr die Kaffee- und Kuchentafel, die musikalisch untermalt wird durch das Platzkonzert des Halderner Blasorchesters. In diesem Jahr beginnt um 16 Uhr das Preis- und Königsschießen. Ab 19 Uhr kann getanzt werden werden. Montagmorgen um 11 Uhr treffen sich dann die Schützen am Festzelt zum Preis- und Vizekönigschiessen. Dann gilt es einen Nachfolger für Klaus Schneck zu finden. Um 17.15 Uhr heißt es dann, zum letzten Mal Antreten, um den neuen Feldmarker Schützenkönig abzuholen. Dabei wird auch das neue Kinderschützenpaar mit einer Kutsche abgeholt. Nach dem Umzug durch die Feldmark findet die Parade zu Ehren der neuen Majestäten auf dem Schützenplatz statt. Die Umzüge am Samstag und am Montag werden begleitet vom Tambourcorps Rees und Bienen sowie vom Tambourcorps Kehrum und dem Blasorchester Haldern.