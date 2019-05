Kreis Kleve : Datenschutz: Kein Buch mit sieben Siegeln mehr

Kreis Kleve Wirtschaftsförderung Kreis Kleve: Betreiber von Ferienwohnungen trafen sich in großer Zahl im Uedemer Bürgerhaus.

Vor etwa 70 Interessierten lieferte sie nun im Uedemer Bürgerhaus weitere Argumente dafür, den Griff zu den Sternen zu unternehmen. Drei Stunden dauerte die Veranstaltung der Kreis-Wirtschaftsförderung, die vor allem ein Ziel verfolgte: Die vielen Jung-Unternehmer in Sachen Ferienwohnung in dreifacher Hinsicht zu schulen.

„Jetzt sind es 353 Tage, seit die neue Verordnung in Kraft getreten ist. Was ist bisher passiert? Die Erde dreht sich weiter...“, startete Dr. Romy Latka, Rechtsanwältin, Mediatorin und Datenschutzbeauftragte bei Strick Rechtsanwälte & Steuerberater ihren Vortrag.

Die Referentin erinnerte an den Kindergarten, der die Gruppenfotos der Ehemaligen schwärzte, erzählte von Berufskollegen in Wien, die alle Klingelschildchen eines Hochhauses aus Datenschutz-Gründen gegen Ziffern austauschen wollten. „Völlig überzogene Reaktionen“, so Dr. Latka in Uedem. „Keine 100 Abmahnungen“ habe es bislang gegeben.