Politik : Bergmann zu Gast bei Lebenshilfe

Rees Der CDU-Landtagsabgeordnete kam zum Meinungsaustausch nach Groin.

(RP) Günther Bergmann, CDU-Landtagsabgeordneter des Klever Nordkreises, kommt immer wieder gerne in die Werkstätten der Lebenshilfe nach Groin – schließlich ist das Thema „Inklusion“ für ihn eine Herzensangelegenheit. So auch in dieser Woche.