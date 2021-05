Benefizturnier am Pfingstmontag in Geldern : Golfclub Schloss Haag: Einsatz für die Kinderkrebshilfe an Pfingsten

Golfclub Schloss Haag: Einsatz für die Kinderkrebshilfe an Pfingsten

Benefizturnier am Pfingstmontag in Geldern

Auf Schloss Haag wird am Pfingstwochenende für einen guten Zweck Golf gespielt. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Geldern Pfingstmontag gibt es in Geldern ein Wohltätigkeits-Turnier zugunsten der Stiftung. Es ist eines von insgesamt rund 130 Turnieren im Rahmen von Europas größter Benefiz-Golfturnierserie. Man kann sich für das Finale in Essen qualifizieren.

In diesem Jahr gehen erneut tausende Golfer aus rund 130 Clubs bei den 40. bundesweiten Golf-Wettspielen an den Start, um sich für krebskranke Menschen einzusetzen und krebskranken Kindern Hoffnung zu schenken.

Für die Teilnehmer des Turniers in Geldern gibt es zudem einen sportlichen Anreiz: Die Brutto- und Nettosieger haben die Chance, sich in einem Regionalfinale für das Bundesfinale am 25. September im Essener Golf-Club Haus Oefte zu qualifizieren.