Evangelische Kirche in Korschenbroich : Gemeinde lädt zu Gottesdiensten im Freien ein

Korschenbroich Ab dem kommenden Wochenende finden in der evangelischen Kirchengemeinde Korschenbroich wieder Gottesdienste statt. in allen drei Bezirken sind sie draußen geplant unter Berücksichtigung aller Schutzmaßnahmen.

In Korschenbroich findet der erste Open-Air-Gottesdienst am Sonntag, 9. Mai, ab 9.45 Uhr vor der Kirche in der Freiheitsstraße mit Prädikant Werner Lohrberg statt. Pfarrer Wehmeier lädt ab 10.30 Uhr unter das neue Segeldach der Gemeinde in Kleinenbroich zum Gottesdienst ein. In Glehn wird auf der Wiese vor der Kirche gefeiert. Da dort die Rahmenbedingungen am schwierigsten sind, wird zunächst nur alle zwei Wochen ein Gottesdienst stattfinden. Am 9. Mai findet der erste Gottesdienst unter freiem Himmel mit Diakon Christian Wolter um 11 Uhr statt. Für Stühle werde gesorgt, die Besucher sollen passenden Wetterschutz mitbringen.