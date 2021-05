Corona im Rhein-Kreis Neuss : Mehr als 103.000 Menschen im Kreis sind geimpft

Rhein-Kreis Die Impfkampagne schreitet voran. Zugleich wurden in den vergangenen sieben Tagen insgesamt 701 Corona-Neuinfektionen im Rhein-Kreis Neuss mit einem PCR-Test nachgewiesen.

Von den aktuell nachweislich Infizierten wohnen 747 (Vortag: 693) in Neuss, 388 (376) in Grevenbroich, 296 (275) in Dormagen, 145 (144) in Meerbusch, 122 (114) in Kaarst, 82 (77) in Korschenbroich, 44 (45) in Jüchen und 59 (52) in Rommerskirchen. Von den aktuell 1794 Infizierten gehören 449 (Vortag: 416) der Gruppe der unter 20-Jährigen an.