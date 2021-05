Evangelische Kirchengemeinde Wegberg : Keine Präsenzgottesdienste in der Friedenskirche

Keine Präsenzgottesdienste in der Friedenskirche

In der Friedenskirche Wegberg werden erst bei einer Inzidenz von unter 100 wieder Präsenzgottesdienste stattfinden. Foto: Evangelische Kirchengemeinde Wegberg

Wegberg Das Presbyterium der evangelischen Kirche Wegberg hat sich dazu entschieden, wegen der Corona-Pandemie weiterhin keine Präsenzgottesdienste anzubieten.

Ausschlaggebend für diese Entscheidung seien unter anderem die Entwicklung der Ansteckungszahlen gewesen, besonders in den Altersgruppen, die noch nicht geimpft sind, sowie die Zunnahme der schweren Krankheitsfälle auf den Intensivstationen.

Der Beschluss des Presbyteriums sieht vor, dass bei einer Inzidenz von unter 100 ab einem Dienstag und an den folgenden Tagen bis zum Wochenende ein sonntäglicher Präsenzgottesdienst stattfinden wird. Gottesdienstbesucher werden gebeten, sich in diesem Fall bis Freitagmittag im Gemeindebüro (02434 1015) anzumelden, da die Zahl der Plätze in der Wegberger Friedenskirche stark begrenzt ist.