Dringlichkeitsentscheidung im Korschenbroicher Ausschuss : CO2-Ampeln kommen für alle Schulen und Kitas

Korschenbroich Einstimmig beschlossen die Kommunalpolitiker die Anschaffung und Installation von CO2-Ampeln für alle Kindergärten und Schulen in Korschenbroich.

Mit Hilfe dieser Geräte kann die CO 2 -Konzentration in den Räumen gemessen werden. Die SPD, die bereits im Oktober 2020 eine Anfrage im Rat gestellt hatte, verbuchte diesen Beschluss als ihren Erfolg. „Eine Messung der CO 2 -Konzentration ist sinnvoll, weil gute Raumluftqualität für ein konzentriertes Arbeiten im Klassenzimmer sorgen kann.“ Die nicht absehbare Entwicklung der Infektionszahlen erfordere weiterhin ausreichendes Lüften geschlossener Klassenzimmer und Gruppenräume, so die SPD. „Ein gut sichtbares Signal zur notwendigen Lüftung mit den CO 2 -Ampeln kann wertvolle Hilfestellung leisten, damit die Fenster rechtzeitig geöffnet werden.“ In dem gemeinsamen Antrag von CDU und SPD hieß es zudem in der Begründung: „Während wir bei einer Kosten-/Nutzenabwägung in Bezug auf Luftfilteranlagen abgesehen von den förderfähigen Anlagen, keine Möglichkeit sehen, für alle Räumlichkeiten eine entsprechende Ausstattung vorzunehmen, stellt sich die Situation bei CO 2 -Ampeln anders dar. Diese sind in der Anschaffung deutlich günstiger und bieten auch unabhängig von der Pandemiesituation einen mittelfristigen Mehrwert.“