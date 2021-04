Übersicht : So feiern die Kalkarer die Gottesdienste im Monat Mai

KALKAR Im Frühjahr und Sommer ändern sich die Gottesdienstzeiten in Kalkar und in den Ortsteilen. Wir geben eine Übersicht über die neuen Regelungen.

Die beiden Pfarreien St. Clemens und Heilig Geist weisen auch hin auf die Maiandachten mittwochs um 18 Uhr in Grieth und um 18.30 Uhr in St. Nicolai sowie donnerstags in Wissel um 18 Uhr. Eine besonders gestaltete Maiandacht wird am 28. Mai um 18.30 Uhr am Bildstock an der Marienbaumer Straße in Appeldorn sein. Zur Bittmesse lädt die Gemeinde am Dienstag, 11. Mai um 18.30 Uhr nach St. Antonius Hanselaer ein, wo das Gebet um Segen für die Natur und Landwirtschaft wieder möglichst draußen gehalten wird. Zu Christi Himmelfahrt wird es folgende Messfeiern geben: Mittwoch, 12. Mai, 18.30 Uhr in St. Regenfledis Hönnepel, 19 Uhr in St. Nicolai, am Donnerstag um 9.30 Uhr in Grieth, 10 Uhr Appeldorn und 11 Uhr St. Nicolai. Am Pfingstmontag, dem Patronatstag der Gemeinde Heilig Geist, wird die gemeinsame Messfeier in St. Nicolai Kalkar sein.