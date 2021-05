Emmerich : Heiraten in Emmerich - das sind die Sondertermine

Emmerich Wer heiraten will, braucht einen Termin beim Standesamt. Und weil manche Menschen gerne dafür ein besonderes Datum wählen, hat die Verwaltung jetzt einen Überblick herausgegeben.

Das Standesamt der Stadt Emmerich am Rhein hat jetzt die Sondertermine für Trauungen im Jahr 2022 festgelegt. Heiratswillige Paare können ab sofort ihren Wunschtermin für Trauungen in besonderem Ambiente reservieren. Freitagsnachmittags und samstagvormittags besteht an bestimmten Terminen die Möglichkeit, sich auf Gut Falkenstein in Hüthum oder in der historischen Mühle in Elten das Ja-Wort zu geben. Paare, die es besonders idyllisch mögen, haben seit Mai 2021 auch die Möglichkeit, im neu gestalteten Garten von Gut Falkenstein unter freiem Himmel zu heiraten.

Zu den „Schnapszahlen“ am 02.02.2022 und 22.02.2022 werden ebenfalls Trautermine angeboten. Diese gelten jedoch nicht als Sondertermine, da es sich hier um normale Wochentage handelt.

Für Eheschließungen an den Sonderterminen fallen etwas höhere Gebühren an, als bei Trauungen zu den normalen Öffnungszeiten des Standesamtes. Außerdem müssen noch zusätzliche Kosten für die Raum- bzw. Gartenmiete am Gut Falkenstein und in der Eltener Mühle eingeplant werden. Über die genauen Kosten und über alle weiteren wichtigen Dinge für den „schönsten Tag des Lebens“ informieren die Mitarbeiter im Emmericher Standesamt gerne.

Die freien Termine und Bilder von den Örtlichkeiten stehen auf www.emmerich.de unter dem Stichwort „Eheschließungen“ zu Verfügung.

Für besonders romantisch veranlagte Paare bietet das Standesamt auch in diesem Jahr noch einige Termine für Candlelight-Trauungen auf Gut Falkenstein an. Wer gerne bei Dunkelheit und Kerzenschein „Ja“ sagen möchte, kann dies am 3., 10. oder 17. Dezember 2021 jeweils um 16.30 Uhr, 17.30 Uhr oder 18.30 Uhr tun. Der Termin kann schnell und einfach beim Standesamt unter der Durchwahl 02822/75-1635, -1636 oder -1602 reserviert werden.

