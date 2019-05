Kultur : PAN eröffnet Jüdischen Kulturraum

Wolfgang Urbach, Norbert Kohnen, Irene Moellenbeck und Friedhelm Hussmann (v.l.). Foto: Markus van Offern (mvo)

Emmerich Die Idee der Bürgeraktion Pro Kultur geht bereits auf das Jahr 2010 zurück, ab Anfang Juni sind die Räume besuchbar.

Noch ist viel zu tun. So müssen einige handwerkliche Arbeiten ausgeführt und der Raum eingerichtet werden. Plakate, Texte, Bilder und Exponate sind bereits vorbereitet. „Wir sind froh, dass wir mit Herrn Friedhelm Hussmann aus Xanten jemanden haben, der sich damit auskennt“, sagt Irene Möllenbeck von der Bürgeraktion Pro Kultur. Am Freitag, 7. Juni, wird der neue Jüdische Kulturraum im PAN feierlich eröffnet.

Seit 2010 ist Pro Kultur im Thema, es begann mit der Verlegung der Stolpersteine. „Wir wollten aber mehr. Wir wollten uns mit dem Thema intensiver befassen, weil es uns gesellschaftspolitisch wichtig ist“, sagt Möllenbeck. Vorträge in Schulen und Fahrten zu den Stätten des Holocaust wurden organisiert. „Die Erinnerung sollte aber noch nachhaltiger sein.“ Als das Theaterbüro dann seinen Auszug aus dem PAN ankündigte, kam die Idee, dort den Jüdischen Kulturraum einzurichten.

info Die Eröffnungsfeier im Detail Termin Am Freitag, 7. Juni, lädt der Bürgerverein Pro Kultur um 11 Uhr zur Eröffnungsfeier ein. Redner Neben Bürgermeister Peter Hinze werden auch Professor Jürgen Rolle, Vorsitzender des Kulturausschusses der Landschaftsversammlung Rheinland, der Rabiner David Geballe von der jüdischen Gemeinde Duisburg/Mühlheim/Oberhausen, Georg Nathan, Nachfahre einer in Emmerich lebenden jüdischen Familie, und Irene Möllenbeck sprechen. Rahmen Schüler der weiterführenden Schulen gestalten die Eröffnungsfeier mit.

Diese Örtlichkeit war bestens geeignet, war doch hier am Nonnenplatz einst ein kleines Zentrum jüdischen Lebens in der Hansestadt. Viele Juden wohnten in den umliegenden Häusern, zudem befand sich die einstige jüdische Schule an der Hottomannstraße, der heutigen Willibrordstraße. Entstehen sollte ein Ausstellungsraum mit verschiedenen Themenschwerpunkten, im Nebenraum wird das Archiv zum jüdischen Leben in Emmerich vom 2016 verstorbenen Herbert Schüürman untergebracht, das die Familie der Stadt geschenkt hatte.

Eine Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus Norbert Kohnen, Dr. Jan Heiner Schneider, Irene Möllenbeck, Matthias Vogl und Wolfgang Urbach, recherchierten im Schüürman-Archiv, suchten Informationen aus Büchern und anderen Quellen, beispielsweise an der Gedenkstätte des alten Schlachthofes am Campusgelände Düsseldorf, wo Briefe aus dem Jahr 1947 gefunden wurden. Die Texte für die Ausstellung schrieben sie alle selbst.

Am Eingang zum Kulturraum befindet sich eine Mesusa, das bedeutet Türpfosten und bezeichnet eine Schriftkapsel, die an den Türen jüdischer Häuser angebracht ist. An den Wänden werden Themenbereiche „verarbeitet“. So geht es um die jüdische Volksschule in Emmerich – übrigens die älteste im ganzen Rheinland, um jüdische Friedhöfe, um die Geschichte der Synagoge und um das jüdische Leben mit seinen Festen. Im oberen Bereich wird eine Zeitleiste verlaufen, die einer Tora nachempfunden ist.

Auf einigen etwas vorgesetzten Einbauten wird über das Schicksal einzelner jüdischer Familien in Emmerich berichtet: so über die älteste Familie Gompertz, deren Stammbaum sich bis zum Ende des 16. Jahrhunderts zurückverfolgen lässt, die in Emmerich ein Schuhgeschäft an der Steinstraße betrieb und 1939 fliehen musste, und über die Familie Nathan. Hier lassen sich die zwei Schicksalsstränge der Familien Felix und Georg Nathan nachvollziehen: beide angesehene, in der Gesellschaft integrierte Viehhändler. Während Felix Familie 1937 aufgrund der Repressalien die Rheinstadt verließ, blieb Georgs Familie und wurde 1942 deportiert. Der Familienvater starb, die Mutter und zwei Töchter überlebten. Eine der Töchter und ein Sohn von Felix trafen sich später in den USA und heirateten. Ein Sohn des Paares wird mit seiner Familie zur Eröffnungsfeier erwartet, ebenfalls ein Angehöriger der Familie von Fleischermeister Bernhard Nathan, die in Elten lebte.