Düsseldorfer Büdechenbesitzer behielt die Nerven : Räuber mit Pfefferspray aus Kiosk gejagt

Düsseldorf Mit einem Messer wollte ein Räuber in Wersten einen Kiosk überfallen. Der Büdchenbesitzer ließ sich davon aber genauso wenig beeindrucken wie von der Verkleidung des Täters.

Mit einer weißen Horror-Maske mit schwarzem Kreuz auf der Stirn wollte sich ein Räuber beim Überfall auf einen Kiosk an der Kampstraße im Düsseldorfer Stadtteil Wersten tarnen. Die half ihm aber nichts, als der Kioskbesitzer zum Pfefferspray griff.

Der Maskierte war der Polizei zufolge am Dienstagmittag gegen 12 Uhr in den Kiosk gekommen, hatte ein Messer gezogen und Bargeld gefordert. Statt in die Kassenschublade griff der 39-jährige Büdchenbesitzer aber sofort zu einer Dose Pfefferspray und sprühte es auf den Räuber. Der ergriff sofort die Flucht.