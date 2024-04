Darsteller der Gruppe „Märchenfieber“ Von der Bühne in Düsseldorf-Wersten zum Film

Ihren Text hatten alle natürlich vorher bekommen, so Heidi Reich. Der saß. Denn Text büffeln, das können sie beim Märchenfieber. Aber vieles sei eben so anders. Selbst wenn die Szene im Kasten war, musste sie oft nochmals gedreht werden, um alles auch aus anderer Perspektive zu filmen. Auch an Kleinigkeiten erinnert sich Heidi Reich. Wie daran, dass sie kein zweites Outfit dabeihatte. Dabei wurden an einem Drehtag zwei Filmtage abgedreht. Zum Glück habe Marion Schröder gleich drei Kollektionen eingepackt. So musste die Politikchefin im Film nicht dieselben Sachen zwei Mal tragen.