Stundenlange Löscharbeiten in Wersten Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Düsseldorf in Flammen

Düsseldorf · Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Düsseldorf-Wersten stand am Montagabend in Flammen. Die Feuerwehr war stundenlang im Einsatz.

09.04.2024 , 09:32 Uhr

12 Bilder Mehrfamilienhaus in Düsseldorf-Wersten in Flammen 12 Bilder Foto: Patrick Schüller

Mit einem Großaufgebot rückte die Düsseldorfer Feuerwehr am Montagabend aus, der Dachstuhl eines Hauses in Wersten stand in Flammen. Bereits bei der Anfahrt zur Nixenstraße waren dichte Rauchwolken zu sehen. Der Dachstuhl brannte in voller Ausdehnung, die Flammen hatten bereits auf ein benachbartes Haus übergegriffen. Gelöscht wurde sowohl von der Straße aus, als auch aus dem Korb eines Drehleiterwagens. Der Einsatz gestaltete sich als sehr personal- und zeitintensiv. Ein Teil des Daches musste entfernt werden. Auch am Dienstagmorgen waren noch Feuerwehrleute an der Nixenstraße, um den Dachstuhl zu kontrollieren. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Während des Einsatzes war die Nixenstraße zwischen der Tönisheider Straße und der Ohligser Straße gesperrt.

