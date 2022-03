Werstener Stiftung vergibt zum zweiten Mal Stadtteilpreis : Heidi Dross bekommt das Werstener Herz

Düsseldorf Zum zweiten Mal verleiht die Don-Bosco-Stiftung „Mit Herz und Hand für Wersten“ das „Werstener Herz“. Heidi Dross wurde für ihr Engagement unter anderem bei der Weihnachtsgeschenke-Aktion im Stadtteil ausgezeichnet.

Mit ihr sind die Weihnachtsgeschenk-Aktionen der Stiftung fest verbunden: „Das seit 2001 ohne Unterbrechung durchgeführte Projekt für Kinder und Jugendliche in den Grundschulen und Jugendeinrichtungen ist dein Ding“, sagt Stiftungsvorstand Klaus Lorenz in seiner Laudatio: „Du organisierst und packst selber mit an und Geschenke ein. Du bist vielseitig engagiert und bringst immer wieder neue Ideen und Impulse ein.“

Zum zweiten Mal zeichnet „Mit Herz und Hand für Wersten“ ehrenamtliches Engagement aus. In einem ökumenischen Gottesdienst in der Stephanuskirche übergab die Stiftung das symbolische Herz. Die Auszeichnung ist für Menschen gedacht, die sich im Stadtteil für das Gemeinwohl engagierten.

Viele Aktivitäten kennzeichnen die Stadtteil-Stiftung, die mit ihrer Auszeichnung für Ehrenamtliche ein kleines Dankeschön aussprechen will. Die Stiftung deckt ein breites Spektrum ab und finanziert sich nur aus Spenden. Gewährt werden Einzelhilfen für Menschen in Notlagen und soziale Wohngemeinschaften, Unterstützungen von Kitas und Schulen. Das Programm umfasst die Kindermusikwochen, eine Seniorenschifffahrt, die Aktion „Alde Wähschdener im Zelt“ und die Auflage des Stadtteilkompass Wersten sowie eines jährlichen Adventskalenders. Auch die Unterstützung von Flüchtlingen gehört zu den Aufgaben. Jetzt beschäftigt auch der Krieg in der Ukraine die Stiftung. An der Sprockhöveler Straße gibt es im Klara-Gase-Haus eine Flüchtlingsunterkunft. „Wersten nimmt auch diese Kriegsflüchtlinge offen und hilfsbereit mit Herz und Hand auf. Wir als Stiftung warten zunächst ab, wo sich Lücken in den Hilfsangeboten und im Alltagsleben der Flüchtlinge auftun, und helfen dann zielgenau. Genauso haben wir es auch mit den Kriegsflüchtlingen 2015 getan“, sagt Stiftungsvorstand Klaus Lorenz.