Zollamt Düsseldorf : Verbotene Gürtelschnallen mit Messern entdeckt

Düsseldorf Zwei Gürtelschnallen mit darin verborgenen Messern haben Beamte des Zolls Düsseldorf in einem Paket entdeckt. Der Empfänger wollte das Paket zwar gar nicht annehmen, trotzdem erwartet ihn ein Strafverfahren.

Zwei in Gürtelschnallen verborgene Messer haben Zollbeamte am Zollamt Düsseldorf Reisholz in einem Postpaket aus China gefunden. Der Empfänger des Pakets, ein 76-jähriger Düsseldorfer, erschien zwar beim Zollamt Reisholz, wollte das Paket allerdings wieder ausführen.