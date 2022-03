Düsseldorf-Flingern : E-Scooter-Fahrer stürzt gegen fahrendes Auto - schwer verletzt

Düsseldorf Ein E-Scooter-Fahrer ist schwer verletzt worden, als er in Düsseldorf-Flingern mit einem fahrenden Auto zusammengestoßen ist. Der Unfall passierte, nachdem er vom Gehweg auf die Fahrbahn gewechselt war.

Ein 25 Jahre alter Mann ist am späten Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in Flingern-Süd schwer verletzt worden. Er war mit einem E-Scooter zu Fall gekommen und gegen ein fahrendes Auto gestürzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.