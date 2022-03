Die Bezirksvertretung 9 tagt am Freitag : Verwaltung informiert über die Laternen-Teststrecken

Düsseldorf Am 18. März trifft sich das Stadtteilgremium im Bürgerhaus Reisholz. Unter anderem geht es dann um die Themen Hochwasserschutz und Gaslaternen.

(rö) Am morgigen Freitag, 18. März, tagt die Bezirksvertretung 9, zuständig für die Stadtteile Wersten, Holthausen, Himmelgeist, Itter, Reisholz, Hassels, Benrath und Urdenbach, ab 16 Uhr öffentlich im Bürgerhaus Reisholz, Kappeler Straße 231. Bevor es in die offizielle Tagesordnung geht, beantwortet die Verwaltung Fragen aus der Einwohnerfragestunde. Danach geht es unter anderem um diese Themen:



Vortrag zu Laternen-Teststrecken Weil die historischen Gaslaternen den Straßenraum weniger erhellen als normale Leuchten, hat die Stadt beschlossen, drei Teststrecken in der Stadt einzurichten, auf denen zusätzlich angebrachte Lampen für mehr Licht sorgen sollen. Am Ohmweg in Wersten hat das für Protest gesorgt, auch weil sowohl Anwohner als auch die BV 9 vorab nicht informiert wurden. Weil SPD und CDU nun entsprechende scharfe Anfragen dazu gestellt haben, hat die Verwaltung nun doch einen Vortrag zum Thema eingeplant. Das ist Tagesordnungspunkt fünf.



Aktueller Sachstand Hochwasserschutzprojekte im Bereich Itter/Himmelgeist. Einen ebenfalls mündlichen Vortrag gibt es zu Beginn der Sitzung von der Verwaltung zum Hochwasserschutz. Das hatte die Politik nach der Flutkatastrophe aus dem vergangenen Sommer eingefordert.



Bauanträge und Bauvoranfragen Über eine Vielzahl von Hausbau-Projekten soll die BV beraten und entscheiden: Roderbirkener Straße 5, Bau eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage (Bauantrag); Neubau eines Mehrfamilienhaus An der Wilkesfurth 19 (Bauantrag); Am Steinebrück 1, 3: Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern mit Tiefgarage (Bauantrag); Am Mönchgraben 20, 22 a: Erweiterung der Einfamilienhäuser durch Dachaufstockungen (Bauantrag) und an der Kaiser-Friedrich-Straße 23 der Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage (Bauvoranfrage.