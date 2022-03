In Düsseldorf-Benrath : Rotkehlchen nistet in Polizeimotorrad

Foto: Polizei Düsseldorf 8 Bilder Rotkehlchen brütet in Polizeimotorrad in Düsseldorf

Einen eindeutigen Hinweis auf den Frühling haben Beamte der Polizeiinspektion Süd in Düsseldorf-Benrath entdeckt: In einem ihrer Motorräder in der Tiefgarage nistet ein Rotkehlchen.

Auch wenn die Temperaturen gerade wieder auf den Weg nach unten sind, der Frühling ist eindeutig angekommen. Die Bäume schlagen aus, die Vögel bauen ihre Nester - und das nicht nur in Hecken oder Nistkästen.

Beamte der Polizeiinspektion Süd in Düsseldorf-Benrath haben jetzt ein Rotkehlchen in ihrer Tiefgarage entdeckt, das mindestens vier Eier in einem ihrer Motorräder abgelegt hat, genau unterhalb des Lenkers.

Und das ist nicht das erste Mal. Bereits im vergangenen Jahr hatten sich Rotkehlcheneltern - möglicherweise war es ja das gleiche Paar - die Tiefgarage als Nistplatz ausgesucht. Damals lagen die Eier in einem alten Motorradhelm.

Wir bieten jedem Schutz und Sicherheit :-) Auch einem Rotkehlchen. Offenbar hat sich unsere Tiefgarage der PI Süd in... Posted by Polizei NRW Düsseldorf on Thursday, March 31, 2022