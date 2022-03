Vorfall in Düsseldorf-Flingern : Mutter ohrfeigt und beleidigt fremdes Kind auf Spielplatz

Vorfall in Düsseldorf-Flingern

Der Spielplatz am Hermannplatz in Flingern (Archivfoto). Foto: Ingel/Marc Ingel

Düsseldorf Eine Mutter soll auf einem Spielplatz in Düsseldorf-Flingern zwei Kinder fremdenfeindlich beleidigt und eines von ihnen geschlagen haben. Der Staatsschutz sucht nun Zeugen.

Der Staatsschutz der Düsseldorfer Polizei sucht Zeugen, nachdem eine Mutter am Montag auf einem Spielplatz in Flingern zwei Kinder fremdenfeindlich beleidigt und eines geschlagen haben soll. Tatzeitpunkt war am Montag gegen 16 Uhr.