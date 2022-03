Düsseldorf-Oberbilk : Mutmaßliche Handy-Diebe nach Einbruch geschnappt

Die Polizei hat zwei mutmaßliche Einbrecher in Oberbilk festgenommen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf Ein aufmerksame Zeugin sorgte dafür, dass die Polizei am Samstagmorgen zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen hat. Die beiden sollen Handys aus einem Geschäft gestohlen haben.

Die Polizei hat am Samstagmorgen in Oberbilk zwei Männer festgenommen – sie sollen kurz zuvor in ein Geschäft eingebrochen sein und Handys gestohlen haben. Nach Informationen der Polizei sollen die Männer, 19 und 25 Jahre alt, das Rolltor und die Glastür eines Mobilfunkgeschäfts auf der Kruppstraße geöffnet haben.