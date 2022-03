Düsseldorf-Hafen : Spürhund findet geflüchteten Lamborghini-Fahrer

Düsseldorf Eigentlich sollte es nur eine normale Fahrzeugkontrolle im Düsseldorfer Hafengebiet werden, doch dann gab der Fahrer eines Lamborghini Gas und flüchtete. Allerdings hat er wohl nicht mit der guten Nase eines Polizeispürhundes gerechnet.

Ein Lamborghini-Fahrer hat am späten Dienstagabend die Rechnung ohne die gute Nase eines Polizeihundes gemacht. Durch Flucht mit seinem Auto und zu Fuß wollte sich der Mann einer Verkehrskontrolle entziehen.

Doch der speziell ausgebildete Hund führte die Polizeibeamten zu einem Restaurant, in dessen Keller sich der 26-Jährige und sein Beifahrer versteckt hielten.

Dieser hielt zunächst an. Doch als die Polizisten ihren Streifenwagen verließen, gab der Fahrer plötzlich Gas und bog nach rechts in die Speditionsstraße ab. Der Sichtkontakt brach zunächst ab, doch die Beamten entdeckten das verlassene Auto kurze Zeit später in einer Tiefgarageneinfahrt.