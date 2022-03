Düsseldorf-Rath : Versuchter Straßenraub - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf Äußerste brutal heben zwei Männer in Düsseldorf-Rath versucht, einem 49-Jährigen auf offener Straße seine Tasche zu entreißen. Dabei schlugen sie mit einer Eisenstange auf ihn ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut Polizei war der 49-jährige Mann am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr vom Rather Broich kommend zu Fuß in Richtung Wattenscheider Straße unterwegs. An der Einmündung Rather Kreuzweg / Wattenscheider Straße bemerkte er einen unbekannten Mann, der ihn plötzlich mit Reizgas angriff. Ein zweiter Mann schlug ihn mit einer Eisenstange.