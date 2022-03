Düsseldorf-Garath : Müllcontainer brennen in Mehrfamilienhaus

Foto: Patrick Schüller 9 Bilder Düsseldorf-Garath - Feuer in Müllraum eines Mehrfamilienhauses

Düsseldorf Mehrere Müllcontainer haben in einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf-Garath in Flammen gestanden. Es kam zu einer sehr starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr Düsseldorf zu einem Kellerbrand in die Fritz-Erler-Straße gerufen. Als die ersten Einsatzkräfte der zuständigen Feuerwache Garath um kurz nach 21 Uhr vor Ort eintrafen, war bereits eine starke Rauchentwicklung aus der Kellertür und einem Lüftungsschacht wahrnehmbar.

Während zwei Löschtrupps den Brand zu bekämpften, wurden gleichzeitig die angrenzenden Bereiche nach verletzten Menschen durchsucht. Schnell konnte Entwarnung gegeben werden, weder im Keller noch in den angrenzenden Bereichen befanden sich verletzte Personen.

Im Keller des mehrstöckigen Wohnhauses brannten mehrere große Mülltonnen, die starke Rauchentwicklung erschwerte das Vorgehen der Einsatzkräfte. Bereits nach wenigen Minuten war Feuer unter Kontrolle. Nachdem der Brand gelöscht war, wurde der betroffene Bereich mit einem Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreit.

Nach rund einer Stunde war der Einsatz für die 40 Feuerwehrleute beendet. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

(csr)