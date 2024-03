Polizei sucht Zeugen nach Tat in Düsseldorf Jugendliche stehlen 85-jähriger Frau in Wersten das Portemonnaie

Auf offener Straße ist eine 85-Jährige von zwei Jugendlichen in Düsseldorf-Wersten bestohlen worden. Gegen 13.15 Uhr war die Seniorin am Mittwoch auf dem Gehweg der Kölner Landstraße unterwegs und gerade dabei, ihre Geldbörse in ihre Jackentasche zu stecken, als sich zwei Jugendliche auf einem Fahrrad von hinten näherten. Der auf dem Gepäckträger sitzende Täter riss der Seniorin das Portemonnaie aus der Hand.