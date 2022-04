Bürgermonitor in Düsseldorf : Ärger um Schimmel in Mehrfamilienhaus

So sieht die eine Ecke in der Küche aus: Sie ist voll mit Schimmelflecken. Foto: Andrea Röhrig

Düsseldorf In zwei übereinanderliegenden Wohnungen in einem Haus an der Kölner Landstraße ist Schimmel an den Wänden. Der Mieter einer Wohnung streitet sich aktuell mit dem Hausverwalter vor Gericht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(rö) Wenn es an gleicher Stelle in zwei übereinanderliegenden Wohnungen Schimmel- und Feuchtstellen gibt, dann könne das nicht daher kommen, dass zu wenig oder falsch gelüftet werde – davon ist ein Mieter überzeugt, der sich mit dem Schimmel in seiner Wohnung an unsere Redaktion gewendet hat. Weil sein Vermieter des Mehrfamilienhauses an der Kölner Landstraße bislang die Schuld immer auf ihn schiebt, wie er berichtet, hat der Mieter einen Anwalt eingeschaltet, und das Verfahren ist vor Gericht anhängig.

Nun hofft der Mieter, dass endlich Bewegung in die Angelegenheit kommt. Die Mietpartei, die genau unter ihm und seiner Frau wohnt, und die an den gleichen Stellen in Küche und im kombinierten Wohn-Esszimmer feuchte Stellen hat, wurden vor Kurzem wegen der Schäden angeschrieben.

Info Die Ampel zeigt den Bearbeitungsstand Die Ampel zeigt, in welcher Phase das Problem steckt. Bei Rot ist nichts passiert. Gelb steht für Bearbeitung und Grün für gelöste Probleme. Kontakt: stadtpost@rheinische-post.de.

Beide Mieter hatten bei Einzug jeweils eine kleine in der Küche angebrachte Heizung mit einer Küchenzeile überbauen lassen, berichten sie bei einem Ortsbesuch. Er habe sich dafür das Okay seines Vermieters eingeholt, sagt der Bewohner, der den Streit gerichtlich ausfechtet. Doch dass die Heizung nun nicht mehr für Wärme sorge, sondern die kleine Küche über das offene Wohnzimmer mit beheizt werde, führe der Verwalter mit als Grund für den Schimmelbefall an.