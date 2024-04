Einrichtung für benachteiligte Kinder Privatbank HSBC unterstützt Arche wieder mit 100.000 Euro

Rund zwei Jahre nach dem Auslaufen der meisten Schutzmaßnahmen hat sich die Arbeit in der Freizeiteinrichtung für Kinder zwar weitgehend normalisiert. Zu beobachten sei aber, dass sich die Bedürfnisse der Kinder im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit unterscheiden würden, heißt es in einer Pressemitteilung: So sei vor allem ein verstärkter Bedarf nach Hausaufgabenhilfe und Einzelförderung zu spüren. „Es hat lange gedauert, bis der Alltag wieder eingekehrt ist. Einige Kinder hatten Schwierigkeiten in erlernte Routinen zurückzufinden, andere Kinder kamen im Homeschooling nicht mit und weisen nach wie vor starken Förderungsbedarf auf. Wir spüren die Effekte der Pandemie weiterhin“, sagt Kristine Shahinmehr, Einrichtungsleitung „Die Arche“ Kinderstiftung in Wersten.