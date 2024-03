Projekt im Düsseldorfer Süden Alte Molkerei in Wersten wird zum Kreativzentrum

Längst hat Tim Neiser das Motto seines Vaters zu seinem eigenen gemacht, allerdings nicht als Architekt, sondern als Eigentümer, Bauherr und Immobilienentwickler – und zwar neben seinem Beruf als freier Regisseur und Filmproduzent. „Ich wollte nie Architekt werden, sondern immer schon Filme machen“, erinnert sich der 37-Jährige. So studierte er unter anderem in den USA an der New York Film Academy „Filmmaking“ und führt seit vielen Jahren in Düsseldorf erfolgreich seine eigene Produktionsfirma.