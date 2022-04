Düsseldorf-Derendorf : Kiosk mit Waffe überfallen - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf Nachdem ein Unbekannter mit einer Schusswaffe einen Kiosk in Düsseldorf-Derendorf überfallen hat, sucht die Polizei nun Zeugen der Tat. Der Täter konnte mit Bargeld entkommen.

Nach einem Raub in Derendorf sucht die Polizei nach Zeugen. Ein Unbekannter hatte unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld gefordert. Im Anschluss flüchtete der Täter mit der Beute.

Am Dienstagmorgen (5. April) betrat der unbekannte Mann gegen 9.45 Uhr den Kiosk an der Jülicher Straße und zog am Verkaufstresen sofort eine Schusswaffe. Er forderte von dem Verkäufer den Inhalt der Kasse und griff letztlich selbst zu.