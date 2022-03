Laternen-Teststrecken in Wersten und Benrath : SPD hat Fragen zu zusätzlichen Gehweg-Laternen

Düsseldorf Seit Februar beleuchten Zusatzlaternen einen Stück des Ohmwegs, der bislang nur von historischen Gasleuchten erhellt wurde. Die Stadt hat mehrere Straßen zu Laternen-Teststrecken ernannt. Darunter neben dem Ohmweg die Sophienstraße in Benrath.

Für die am Freitag, 18. März, tagende Bezirksvertretung (BV) 9 hat die SPD-Fraktion Fragen an die Verwaltung zu den Laternen-Teststrecken am Ohmweg und der Sophienstraße. In Wersten hat die Netzgesellschaft auf Anweisung der Verwaltung bereits zusätzliche Laternen zu den bestehenden Gaslaternen aufgestellt, um den Ohmweg besser zu beleuchten; Die Sophienstraße soll zu einem Zeitpunkt folgen, wenn die Netzgesellschaft dort Leitungen neu verlegt. Das Aufstellen zusätzlicher Laternen habe für Unmut gesorgt und zu Protest geführt, so die SPD: Kritisiert wurden die Farb- und Formgebung der Laternen sowie die Art und Weise, wie Anwohner und BV von den Planungen erfahren haben.