Auch Grundwasser im Düsseldorfer Süden betroffen Feuerwehr-Grundstück in Wersten durch Löschschaum belastet

Düsseldorf wächst und damit auch der Bedarf an Wohnraum. Die Verwaltung hat mehrere Grundstücke ausgemacht, die der Stadt gehören und auf denen es Potenzial für Wohnungsbau gibt. Dazu zählt auch das städtische Grundstück am Werstener Feld, auf dem aktuell noch die Feuerwache 7 steht. Doch die soll in einen Neubau an die Werstener Friedhofstraße 70-72 ziehen; die Baugenehmigung dafür wurde inzwischen erteilt.