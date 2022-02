Fußweg an der Hügelstraße in Wersten : Der lange Kampf um einen Bürgersteig

Statt eines Bürgerstieges gibt es bisher an der Hügelstraße nur einen schlammigen Pfad. Foto: RP/Dominik Schneider

Wersten Die Forderung nach einem Gehweg an der Hügelstraße gibt es schon seit über 20 Jahren. Bald könnte es konkrete Pläne geben. Offene Fragen gibt es noch im Bezug auf die historische Gasbeleuchtung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dominik Schneider

Wer als Fußgänger entlang der Hügelstraße unterwegs ist, bekommt vor allem bei schlechten Wetter beinahe garantiert nasse und dreckige Schuhe. Denn parallel zur zweispurigen Fahrbahn verlaufen nur schmale Erdpfade, die bei Regen stark verschlammen. Bereits seit mehr als 20 Jahren ist im Gespräch, hier hier zumindest auf einer Seite einen vernünftigen Bürgersteig zu installieren – die Planungen wurden bisher jedoch immer wieder verschoben. Nun aber könnte sich langsam eine Lösung abzeichnen.

Vor ziemlich genau einem halben Jahr hat die Verwaltung auf Nachfrage der zuständigen Bezirksvertretung 9 angegeben, dass die Herstellung eines Gehweges auf der westlichen Straßenseite beabsichtigt ist, und zwar im Bereich zwischen Nosthoffenstraße und Werstener Friedhofstraße. In diesem Rahmen soll auch die Haltestelle der Buslinie 724 barrierefrei erschlossen werden. Eine Entscheidung steht allerdings noch an, bevor hier die Planungen konkret werden können. Denn entlang der Straße – allerdings nur auf der östlichen Seite – befinden sich historische Gaslaternen, um deren Erhalt seit langer Zeit eine gesellschaftliche Debatte geführt wird. Es steht noch aus, ob diese durch LED-Lichter ersetzt oder von sogenanntem L- auf das effektivere H-Gas umgestellt werden sollen. Bevor der Fußweg also entstehen kann, muss diese Frage geklärt werden.

Dass das möglichst bald passiert, darauf drängen die Lokalpolitiker des Düsseldorfer Südens. Die SPD, die die Anfrage zur Hügelstraße im Sommer vergangenen Jahres in die Bezirksvertretung eingebracht hat, hat zudem einen Sachstandsbericht zur Modernisierung der Straßenbeleuchtung beantragt. „Wir hoffen, dadurch die offenen Fragen schneller klären zu können“, sagt Bezirksvertreter Christoph Laugs. Einen Termin für einen solchen Besuch gibt es aber noch nicht.

Ein weitere Problem könnte sich bei der Finanzierung ergeben. Bei der erstmaligen Erschließung durch einen Bürgersteig können die Kosten zu 90 Prozent auf die Grundstückseigentümer umgelegt werden – da es jedoch keine angrenzende Wohnbebauung, sondern hauptsächlich Kleingärten sowie ein Gelände gibt, auf dem verschiedene Wagen abgestellt sind, könnte sich hier eine Einigung als schwierig herausstellen.

Angelika Wien-Mroß war von 1999 bis 2020 Ratsfrau für den Düsseldorfer Süden. Schon zu beginn ihrer Amtszeit hatte sie das Thema Bürgersteig an der Hügelstraße auf dem Tisch. „Immer wieder habe ich dazu Bürgerbeschwerden gehört, und mehrfach sah es schon so aus, als stünde die Lösung vor der Tür“, so die SPD-Politikerin. Dass bisher aber noch nichts passiert sei, sorge beim Bürger für Unmut, den sie nachvollziehen kann. „Es wäre uns lieber, wenn die Stadt konkrete Daten nennen würde, damit wir wissen, wie lange eine Umsetzung noch auf sich warten lässt.“

Für den Stadtteil ist das Thema durchaus relevant, denn die Hügelstraße sei „durchaus frequentiert“, so Wien-Mroß.

Das bestätigen auch die Werstener Anwohner. Einer davon ist Rainer Balmes, der sich noch an Jahrzehnte alte Pläne erinnert, die Hügelstraße bis zur Autobahn zu verlängern. „Wir nutzen den Weg, wenn wir zum Einkaufen nach Holthausen gehen, es gibt angrenzende Kindergärten und Sportverein, und wer dahin will, muss durch den Matsch“, so Balmes. Das Argument der Stadt bezüglich der Gasbeleuchtung will er nicht gelten lassen, da auf der Westseite der Straße davon unabhängig ein Bürgersteig angelegt werden könnte, weil es dort keine Laternen gibt. Auch in der Stellungnahme der Verwaltung ist lediglich von einem geplanten Gehweg auf der Westseite die Rede. „Das sind doch Nebelkerzen. Ich vermute eher, dass das Problem dort liegt, dass sich keine Eigentümer für die Umlage der Kosten finden“, so Balmes. „Wir als Bürger würden gern erfahren, wo wir dran sind – auch, wenn das heißt, das für das Vorhaben aktuell keine Mittel zur Verfügung stehen.“