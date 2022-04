Hilfsbereitschaft vorgetäuscht : 89-Jähriger in seiner Düsseldorfer Wohnung ausgeraubt

89-Jähriger in seiner Düsseldorfer Wohnung ausgeraubt

Das Kriminalkommissariat 13 ermittelt in diesem Fall. Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf Erst bot ein Mann einem Hochbetagten Hilfe beim Einkaufen an, dann bedrohte er ihn mit einem Messer und raubte ihn in seiner Wohnung aus.

Mit einer perfiden Masche ist es einem etwa 35- bis 40-jährigen Räuber am Montagvormittag in Hassels gelungen, einen knapp 90 Jahre alten Mann auszurauben.

Den hatte er offenbar beobachtet, als er mit Einkäufen bepackt auf der Altenbrückstraße unterwegs war. Mit osteuropäischem Akzent sprach er ihn an, bot ihm Hilfe beim Tragen an. Der Senior nahm das dankend an, stieg zusammen mit dem vermeintlichen Helfer die Treppen zu seiner Wohnung hinauf.