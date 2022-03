QR-Wersten-Rallye zu Notinseln im Stadtteil : Kleine Detektive starten zur Wersten-Rallye

Düsseldorf Die Werbegemeinschaft Wir in Wersten schickt bei der Rallye durch den Stadtteil wieder Kinder auf Erkundungstour. Dabei müssen Rätsel gelöst werden und die Kleinen lernen die Notinseln kennen.

Nach einer Kurzausbildung zum Detektiv starten in diesem Jahr Kinder in Wersten zur Stadtteil-Rallye, um die Notinseln kennenzulernen. In Wersten gibt es ein Netzwerk solcher Anlaufstellen. Das System der Notinseln hat sich seit 2009 im Stadtteil etabliert. Notinseln sind Geschäfte, die sich bereit erklärt haben, Kindern unkompliziert Hilfe anzubieten. Ein Aufkleber im Schaufenster zeigt, wer mitmacht. Vom verlorenen Handy oder Schlüssel bis zu kleinen Verletzungen können die alltäglichen Malheurs von Kindern reichen.

Bei der traditionellen Wersten-Rallye, die die Werbegemeinschaft Wir in Wersten regelmäßig organisiert, lernen Kinder das Projekt spielerisch kennen. Los geht es am 29. April um 13 Uhr mit einer Startveranstaltung im Awo-Aktivtreff an der Immigrather Straße 2. „Dort beginnt die Detektivausbildung“, sagt Dirk Rauchmann von Wir in Wersten. Hier erhalten die angemeldeten Kinder ihre Ausstattung für die Rallye, die mit Hilfe von QR-Codes funktioniert. Für die Teilnahme ist im Vorfeld eine Anmeldung notwendig. Die Unterlagen gibt es als Flyer in der Falken Apotheke, der Fortuna Apotheke und der Apotheke in Wersten sowie über die Internetseite www.wersten.de. Auch in diesem Jahr berücksichtigen die Veranstalter die Corona-Bedingungen. Zur Auftaktveranstaltung sind vor Ort bei Bedarf Corona-Tests möglich. „Wir werden dann ein bisschen Programm machen“, sagt Dirk Rauchmann.