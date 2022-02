Stadt will Gaslaternen-Standorte besser ausleuchten : Mit Bank-Protest Laterne verhindert

Stadt will Gaslaternen-Standorte besser ausleuchten

Düsseldorf Eine Anwohnerin des Ohmwegs protestiert gegen die Aufstellung einer Leuchte direkt vor ihrem Vorgarten. Unterstützung erhält sie von ihren Nachbarn. Ein Alternativvorschlag wird nun geprüft.

Nach der Lektüre der Rheinischen Post wurde einer Werstenerin bewusst, dass die Markierung auf dem Gehweg vor ihrer Tür bedeutet, dass dort eine Laterne aufgestellt werden soll. Weil vorher niemand mit ihr gesprochen hatte, nahm sie die Markierung am Donnerstag ab 8 Uhr morgens mit einer Sitzbank in Beschlag, damit die Bauarbeiter nicht gegen ihren Willen Fakten schaffen: „Ich habe an meinem Haus ein offenes Vorgartenkonzept. Das verträgt sich nicht mit einer Laterne“, berichtet sie bei einem Vor-Ort-Termin.