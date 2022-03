Bau in Düsseldorf : SWD baut Wohnraum in Wersten

Düsseldorf Im April sollen an der Leverkusener Straße die Arbeiten für das Mehrfamilienhaus mit 21 öffentlich geförderten Wohnungen beginnen.

(rö) Der Bau von 21 Wohnungen an der Leverkusener Straße durch die städtische Wohnungsbautochter SWD verzögert sich. Auf Anfrage teilte das Unternehmen mit, dass die Parkpalette, die zuvor weichen musste, von Ende Januar bis Anfang März 2021 nach Erhalt der Abrissgenehmigung zurückgebaut wurde, um Raum für den Neubau mit 21 öffentlich geförderten Wohnungen zu schaffen. Die Baugenehmigung für das Mehrfamilienhauses erhielt die SWD Mitte März 2021. Daraufhin wurde der Start der Baumaßnahme für den Beginn dieses Jahres avisiert und die Ausschreibung der Arbeiten vorbereitet und umgesetzt. Beginnen will die SWD nach eigenen Angaben nun im April. Diese Verzögerung sei begründet in dem Mangel an konkreten Kapazitäten von kompetenten Dienstleistern auf dem Baumarkt, so die SWD. Generell sei es so, dass eine Baugenehmigung nicht bedeute, dass sofort gebaut werden könne. In der Regel lägen zwischen Erteilung der Baugenehmigung und Baubeginn etwa sechs Monate, aktuell könne es aufgrund der Lage auf dem Baumarkt auch länger dauern. Nach dem Start der Arbeiten soll das Mehrfamilienhaus bis Ende 2023 fertiggestellt werden, so dass es zum Beginn des Jahres 2024 bezogen werden kann.