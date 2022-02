Drei Teststrecken in Düsseldorf mit Zusatzbeleuchtung : Mehr Licht für Gaslaternen-Standorte

So sieht das Leuchten-Miteinander am Gangelplatz aus. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf In zwei Straßenzügen in Wersten und Benrath will die Stadt in Kürze testen, ob zu den vorhandenen Gaslaternen zusätzliche Lichtstelen Sinn machen, um für mehr Licht zu sorgen. In Oberbilk gibt es bereits eine solche Teststrecke.

Seit September 2020 stehen die historischen Gaslaternen in Düsseldorf unter Denkmalschutz. 10.000 Exemplare sollen in der Landeshauptstadt dauerhaft erhalten bleiben, viele davon in alten Siedlungsbereichen im Düsseldorfer Süden. Nun testet die Stadt, wie die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden auch bei dem sanften Licht, das die Gaslaternen ausstrahlen, gewährleistet werden kann. Das war bei der damaligen Debatte um eine neue Beleuchtung in den Straßen der Stadt einer der geäußerten Kritikpunkte gegen das Gaslicht.

Deshalb werden seit Ende Januar sogenannte Adaptionsstrecken getestet. Die erste Teststrecke befindet sich zwischen Gangelplatz und Emmastraße und ist bereits in Betrieb. In Wersten und in Benrath sollen nun zwei weitere folgen.

In der Sophienstraße sollen Lichtstelen, die zum Ambiente passen, zwischen die alten Gaslaternen kommen. Foto: Günter von Ameln (vam)/Von Ameln, Günter (vam)

Info Stelenleuchte kostet deutlich mehr Kosten Eine Stelenleuchte kostet im Vergleich zu einer LED-Straßenleuchte etwa 50 Prozent mehr. In die Auswertung fließen Aspekte wie Stadtbild, Denkmalschutz und Wirtschaftlichkeit ein. Beteiligte Das Amt für Verkehrsmanagement, das Institut für Denkmalschutz und die Stadtwerke Düsseldorf

Hintergrund der Maßnahme: Beim Wechsel von einer strombeleuchteten Hauptverkehrsstraße mit hohem Beleuchtungsniveau in eine gasbeleuchtete Straße oder umgekehrt komme dem Einmündungsbereich eine besondere Bedeutung zu, da sich das menschliche Auge einer Veränderung der Leuchtdichte im Gesichtsfeld nur mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung anpassen könne, teilt die Stadt mit. Und: Aus Gründen der Verkehrssicherheit können Gasleuchten deswegen perspektivisch nur in 30er-Zonen aufzufinden sein; in Straßen mit einer höheren Geschwindigkeit sollen diese abgebaut werden. Im Laufe des Jahres soll mit dem Abbau der ersten Gaslaternen begonnen werden, die nicht unter die 10.000 Lichter fallen, die erhalten werden sollen.

An der 50 Meter langen Teststrecke in Oberbilk wurden rund um den Gangelplatz Stelen installiert; auf der Emmastraße zusätzlich Seilleuchten aufgehängt, die helleres Licht spenden. Parallel dazu sollen jetzt die zwei weiteren Teststrecken folgen: In Wersten liegt der Schwerpunkt der Zusatzbeleuchtung nicht auf der Abbiegespur, sondern auf dem Zebrastreifen auf der Straße Auf‘m Rott, Ecke Ohm- und Dechenweg. Die Straßenverkehrsordnung regelt laut Verwaltung ein Beleuchtungsniveau, das 100 Meter vor- sowie hinter dem Fußgängerüberweg erreicht werden muss. Da eine Gasleuchte das nicht erreichen könne, würden dort nun als Test technische Straßenleuchten aufgestellt. Diese schützten die Fußgänger, da sie bei hellerem Licht besser gesehen werden. Nach Angaben der Stadt befinden sich diese zusätzlichen Lichtstelen im Aufbau.

In Benrath soll das Einrichten der Teststrecke im Zusammenhang mit Netzarbeiten der Stadtwerke erfolgen, teilte die Stadt mit. In der Sophienstraße wird eine stadtgestalterische und für den Denkmalschutz verträgliche Variante ausprobiert, bei der die Adaptionsleuchten optisch den Gasleuchten angepasst werden. Auch da sei man laut Stadt in Planung und Bau. Alle Ergebnisse der Teststrecken werden im Anschluss ausgewertet und fließen in die künftige Planung ein.