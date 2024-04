An zwei Wochenenden im April Schienersatzverkehr für U72 und U76 wegen Gleisbau im Düsseldorfer Süden

Die Rheinbahn erneuert an den beiden Wochenenden in Wersten auf der Kölner Landstraße zwischen Reusrather Straße und Elbroichstraße die Gleise. Die Rheinbahn arbeitet sich derzeit sukzessive die Kölner Landstraße in Richtung Holthausen mit den Gleisbauarbeiten vor. Im August und Oktober 2023 hatten die Gleisbauarbeiten am Werstener Kreuz stattgefunden. Und das sind die genauen Änderungen für die beiden Sperr-Wochenenden: