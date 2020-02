Fußball : Fortunas A-Jugend wieder in der Spur

Den Fußballern von Trainer Suker gelingt nach den beiden jüngsten Niederlagen ein 2:0-Sieg gegen Bielefeld.

(sor) Mit einem verdienten 5:0 (2:0)-Heimsieg gegen Arminia Bielefeld hat Fortunas U19 die letzten beiden Niederlagen in der A-Junioren-Bundesliga beantwortet und damit auch den Anschluss an die Spitzengruppe gewahrt. „Die Reaktion, die Mannschaft nach den zwei Spielen gezeigt hat war überragend“, freute sich Trainer Sinisa Suker über den überzeugenden Auftritt seines Teams, und das, obwohl die personellen Probleme unter der Woche groß waren. „Wir hatten teilweise nur sieben, acht Spieler beim Training. Das macht das Resultat umso bemerkenswerter“, so Suker, der trotz der starken Saison noch nicht genug hat: „Diese starken Leistungen gilt es bis zum letzten Spieltag weiter zu bestätigen“. Die Flingerner legten durch Burak Yasin Yesilay gleich das 1:0 vor (11.). Nach starker Kombination legte der Angreifer nur sieben Minuten später das 2:0 nach (18.). Früh in der zweiten Hälfte machte Tim Köther mit einem sehenswerten Distanzschuss (53.) zum 3:0 den Deckel endgültig drauf. Die Schlusspunkte setzten Jamil Siebert (86.) und Hendrik Fabian Strobl (90.).