Duisburg enttäuscht bei 1:3 erneut : MSV ergibt sich in Mannheim früh dem Schicksal

MSV ergibt sich in Mannheim früh dem Schicksal

Düsseldorf Der MSV Duisburg liefert im Kampf um den Klassenverbleib die nächste enttäuschende Vorstellung ab. Beim 1:3 in Mannheim zeigen die Zebras keine Spur von den von Trainer Hagen Schmidt geforderten Taten. Vor allem der erste Durchgang ist desolat.

Die erste Überraschung hatte es bereits beim Blick auf die Aufstellung gegeben. Im Vergleich zur 0:6-Niederlage gegen 1860 München musste neben Kolja Pusch und Marvin Bakalorz auch Moritz Stoppelkamp zunächst auf der Bank Platz nehmen. Für das Trio rückten Niclas Stierlin, Vincent Gembalies und Alaa Bakir in die Startelf.

Ohne ihren Kapitän sahen sich die Duisburger von Beginn an in die Defensive gedrängt, wirkten stark verunsichert. Die oberste Priorität war offensichtlich: Fehler vermeiden. Ein Plan, der schon nach wenigen Minuten über den Haufen geworfen werden konnte. Marc Schnatterer flankte von der linken Seite zielgenau auf Marcel Seegert, dessen Kopfball aus kurzer Distanz MSV-Keeper Leo Weinkauf so gerade noch abwehren konnte, doch im Nachsetzen stocherte der Innenverteidiger die Kugel über die Linie. Ein Weckruf für die Zebras? Fehlanzeige.