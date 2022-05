Ronaldo trifft bei United-Sieg : Rangnick verabschiedet sich mit Sieg vom Old Trafford

Manchester Manchester United hat am Montagabend dem FC Brentford keine Chance gelassen und beim Heim-Abschied von Ralf Rangnick mit 3:0 gewonnen.

Ralf Rangnick (63) hat sich standesgemäß vom Old Trafford verabschiedet. In seinem letzten Heimspiel als Teammanager von Manchester United gewannen die Red Devils in der Premier League souverän mit 3:0 (1:0) gegen den FC Brentford. Bruno Fernandes (9.), Superstar Cristiano Ronaldo (61./Foulelfmeter) und Raphael Varane (72.) trafen für Manchester, nach der insgesamt verkorksten Saison wird Interimscoach Rangnick Nationaltrainer in Österreich.