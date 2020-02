Tennis : Als Klosterkemper die Tennis-WM erfand

Horst Klosterkemper nach dem Finale des World-Team-Cups 2001 mit den australischen Siegern Lleyton Hewitt (links) und Patrick Rafter. Foto: Horstmueller/HORSTMUELLER GmbH

Am 6. und 7. März wird die Davis-Cup-Partie zwischen Deutschland und Weißrussland im Castello in Düsseldorf ausgetragen. Wir erinnern aus diesem Anlass an große Tennismomente in der Landeshauptstadt.

Da rühmt sich die Association of Tennis-Professionals (ATP), also die Vereinigung der Tennis-Turnierveranstalter und -Spieler, damit, dass sie das interessanteste, fesselndste neue Turnierformat entwickelt hätte. Und tatsächlich, der ATP-Cup, der zu Jahresbeginn erstmalig in Australien gespielt wurde, fand nicht nur medial großen Anklang. So waren acht der Top-Ten-Spieler am Start und noch so einige mehr, die bereits Großes auf den Courts dieser Welt geleistet haben. Dabei ist das Format nicht mehr als ein „zweiter“ Aufguss des World-Team-Cups. Die Tennis-Mannschafts-WM wurde in Düsseldorf von Horst Klosterkemper erfunden, 1978 zum ersten mal ausgespielt und danach weitere 34 Jahre im Rochusclub ausgetragen.

Der ATP-Cup ist wie der World-Team-Cup ein Team-Wettbewerb, bei dem der Sieger über Gruppenspiele mit folgender k.o.-Phase und durch je zwei Einzel und ein Doppel auf je zwei Gewinnsätze ermittelt wird. Auch die Begleiterscheinung, dass die beiden Team-Wettbewerbe vor einem Grand Slam ausgetragen werden, ist identisch. Der ATP-Cup wird vor den Australian Open gespielt, den World-Team-Cup gab es vor den French Open. „Schön, dass das Konzept weiterlebt. Das zeigt, dass wir nicht falsch gelegen haben“, meint Klosterkemper. Da hat er sich bestimmt gefreut, dass auch die Davis-Pokal-Finalwoche nach diesem Muster gespielt wird.

Info Deutschland gewann fünfmal den WTC Gebürtiger Düsseldorfer Der World-Team-Cup wurde 34 Jahre lang im Rochusclub am Rolander Weg ausgetragen. Bei der Premiere 1978 stand im deutschen Team mit Rolf Gehring sogar ein gebürtiger Düsseldorfer. Sieger waren die Spanier Manuel Orantes und Jose Higueras. Boris Becker Rekord-Team-Weltmeister ist Deutschland mit fünf Triumphen (1989, 1994, 1998, 2005, 2011). 1989 gehörte Boris Becker zum Team, 1994 Michael Stich.

Dabei war der Düsseldorfer mit seiner Erfindung zunächst ein „Outlaw“. „In den ersten drei Jahren, als es noch Nations-Cup hieß, hatten wir keine Zulassung von der ATP. Offiziell war es ein reines Schauturnier und stand auch unter dem Bann der International Tennis-Federation, die dem Deutschen Tennis-Bund sogar mit Ausschluss drohte, wenn wir den Nations-Cup weiter organisieren sollten“, sagt Klosterkemper. „Wir haben uns nach den Wünschen der Spieler gerichtet und die suchten vor den French Open eine Vorbereitungsmöglichkeit.“ Und so kamen alle Topspieler der damaligen Zeit – die Weltranglistenersten Boris Becker, Ivan Lendl, Jimmy Connors, Björn Borg, Thomas Muster, Jim Courier, Pete Sampras Mats Wilander, Stefan Edberg, John Newcombe oder John McEnroe.