Fußball : „So erfolgreich wie lange nicht“

Der Trainer hat den Polizei SV auf den fünften Platz in der Kreisliga A geführt.

Geht da noch was nach ganz oben in Richtung Aufstieg?

Kurz Nein, das schließe ich aus. Da die meisten Spieler im Schichtdienst arbeiten, wir dadurch nie mit der gleichen Mannschaft auflaufen können und sie an jedem Wochenende umbauen müssen, fehlt uns für den ganz großen Wurf die Kontinuität. Mit ihr wäre vielleicht Platz eins möglich. Wir sind in dieser Beziehung aber klar im Nachteil gegenüber der Konkurrenz.

Kurz Wir haben im vergangenen Sommer einen großen Zulauf gehabt. Elf junge Spieler haben sich uns angeschlossen, meist Kollegen, die sich in der Ausbildung befinden und neu in der Stadt sind. Das kam ganz unerwartet, lief über Mundpropaganda.

Kurz Ja, der Zusammenhalt ist gut. Kaum einer hat schon einmal Landes- oder Bezirksliga gespielt. Viele befinden sich erst in der zweiten oder dritten Seniorensaison. Unsere Stärken sind Moral und Kampfgeist. Die Jungs rennen sich bis zuletzt die Lunge aus dem Hals und versuchen selbst in Unterzahl alles, um einen Rückstand in einen Sieg zu drehen.

Wenn sie den Weg nach ganz oben in der laufenden Spielzeit ausschließen, was sind dann Ihre Ziele für die restlichen Spiele?

Kurz So weit möchte ich nicht vorausschauen. Aber wenn wir den Weg so konsequent weitergehen, dann ist in der nächsten Saison vielleicht tatsächlich auch der Angriff auf die Spitze möglich. Aktuell ist unser Problem aber der fehlende Unterbau. Wir haben keine zweite Mannschaft und keine A-Jugend, nur eine B-Jugend in der Leistungsklasse.