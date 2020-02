Feldhockey : DHC-Damen holen Europapokal

Ein 4:2 im Endspiel gegen Den Haag bringt den Titel der Landesmeister.

In Den Haag startete das Turnier der acht besten europäischen Vereinsmannschaften. In zwei Gruppen ging es am Freitag bereits los. Arminen Wien, Dinamo Elektrostahl aus Russland und HC Minsk aus der weißrussischen Hauptstadt waren die Gruppenkontrahenten. In der zweiten Gruppe spielten HDM Den Haag, Club Campo Madrid, East Grinsteadt aus England und MSC Sumchanka aus der Ukraine. Nur gegen den ersten Gegner, Arminen Wien hatte die Mannschaft der Trainer Nicolai Sussenburger und Mark Spieker Probleme, fuhr aber mit einem 2:1 die ersten drei Punkte ein.