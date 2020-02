Basketball : Giants feiern Sieg über den Ersten

Das Schlusslicht kommt sensationell zu einem völlig verdienten Erfolg.

„Dieser Sieg war Balsam für die Seele und bestätigt, dass wir die Qualität für diese Liga haben“, betonte Trainer Kevin Magdowski, für den es im fünften Spiel als Headcoach der erste Erfolg war. Der Schlüssel zum Sieg war das bärenstarke Auftreten in der Defensive, bisher der Schwachpunkt in dieser Saison. „Mit Christopher Hooper und Stefan Schmidt haben die Eagles zwei herausragende Kräfte unter dem Korb. Sie mussten wir in den Griff bekommen, hauptsächlich durch Überzahlsituation am Korb. Schütze Johannes Konradt bekam eine Sonderbewachung, außerdem wollten wir an Marko Boksic dranbleiben. Dadurch sind die etwas schwächeren Spieler frei gewesen, sie durften werfen“, verriet Magdowski seinen Plan. Die Umsetzung dieser Taktik gelang bravourös. Die genervten Gäste waren häufig gezwungen, von Außen zu werfen. Hier war die Quote unterirdisch (nur zwei Dreier bei 21 Versuchen). Aber auch in Korbnähe war die Trefferquote (20 von 50 Versuchen) nicht eines Spitzenreiters würdig.

Vor rund 500 Zuschauern starteten die Gastgeber mit viel Energie. Zu Beginn des zweiten Viertels gerieten sie mit 22:27 in Rückstand, doch davon ließen sie sich nicht beeindrucken. Spielmacher Felipe Galvez Braatz brachte das nötige Selbstvertrauen aufs Parkett und düpierte die gegnerische Verteidigung im Korbabschluss, als kein Mitspieler anspielbar war. Zwei Dreier von Jamal Smith und Sven Jeuschede brachten das Team nach vorne. Da den Düsseldorfern in der ersten Halbzeit phasenweise der Zugriff im Rebounding fehlte, bliebt die Begegnung zur Pause offen (32:31). Als sie nach dem Wiederanpfiff mit 34:40 in Rückstand gerieten, nahm Magdowski eine Auszeit, in der es laut zuging. „Mein Co-Trainer Eli Saou und ich haben an Kampfgeist, Intensität, Einstellung und konsequentes Handeln appelliert“, so der Coach. Diese Worte kamen an. Seine Schützlinge agierten nun wieder focussierter. Besonders Spielmacher Deschaun Cooper nahm das Heft in die Hand und verwandelte innerhalb kürzester Zeit zwei Dreier. Überhaupt war Cooper „Man of the Match“: Mit 23 Punkten war er Topscorer des Teams, hinzu kamen 13 (!) Assists – so viele wie alle Eagles zusammen. Mit vereinten Kräften holte sich das Heimteam die Führung zurück und ging mit einem 53:48-Vorsprung in den finalen Abschnitt.