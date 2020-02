Basketball : Junge Spieler für Alte Freunde

Der Nachwuchs ist bei den Oberliga-Basketballern auf dem Vormarsch.

Wer im Basketball den Namen SV Alte Freunde zum ersten Mal hört, mag aufgrund des Namens mitunter an alternde Sportler denken, die noch ein wenig dem Ball hinterherlaufen, aber froh sind, wenn die 40-minütige Spielzeit vorbei ist. Doch Pustekuchen! Der Name „Alte Freunde“ bezeichnet einfach nur Freunde, deren Wurzeln im ehemaligen Jugoslawien liegen. Es stehen aber auch Deutsche und andere Nationalitäten im Kader. Abgesehen davon sind die Freunde alles andere als alt. Trainer Nikola Frljic, der selber erst 26 Jahre jung ist, hat eine bunt gemischte Mannschaft beisammen, wobei die Youngster auf dem Vormarsch sind. Mit einem Augenzwinkern könnte man den Oberligisten in dieser Saison fast in „SV Junge Freunde“ umbenennen.