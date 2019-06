Rückspiel-Pleite in Eller : Tiefenbroich verpasst Kreisliga-Aufstieg

Ratingen (wm) Immerhin war einer aus dem Umfeld des ASV Tiefenbroich auf der Sportanlage von Sportring Eller zufrieden. Nämlich Wolfgang Diedrich, Ratingens Ex-Bürgermeister. Er ist bekennender Anhänger der Blau-Weißen und so nahm er nach dem Schlusspfiff etliche ASV-Fußballer in die Arme, wollte Trost spenden nach der 1:3-Niederlage im Aufstiegs-Relegationsrückspiel zur Kreisliga A. Ob es gelungen ist, muss arg bezweifelt werden.

Aber für den Aufstieg reichte es nicht, Tiefenbroichs 1:0-Hinspielsieg war zu mager, Sportring Eller heißt der fünfte Neuling in der Kreisliga A. "Zur Pause standen wir bei 0:0 als Aufsteiger fest", sagte Tiefenbroichs Trainer Udo Bartsch. "Es geht aber weiter. Wir greifen neu an." Nach 73 Minuten, bei 0:2, nahm er seinen erfolgreichsten Stürmer Dominik Scharley vom Platz. Der schimpfte wie ein Rohrspatz: "Warum ich?". Bartsch: "Weil ich das so will." Scharley hatte Glück, das er zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch auf dem Feld stand nach einer klaren Tätlichkeit. Verwarnt war er längst. Tiefenbroichs Angriffe sind seit Saisonbeginn ganz auf den 22 Jahre alten Stürmer zugeschnitten. Und nun, bei Rückstand, diese Trainerentscheidung? Bartsch schickte den Torjäger auch gleich unter die Dusche: "Wenn Dominik sich aufregt, ist er kaum zu bremsen", erklärte der Coach. Er greift jedenfalls knallhart durch und zeigt, dass Namen bei ihm keine Rolle spielen.